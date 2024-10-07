Corinthians'ta Memphis Depay tehlikesi!

Corinthians, Memphis Depay'ın maaşını büyük ölçüde karşılayan kulübün ana sponsoru ile yollarını ayırmak üzere. Bu ayrılık gerçekleşirse, Hollandalı futbolcunun sözleşmesi feshedilecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Corinthians'ta Memphis Depay tehlikesi!
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07 Ekim 2024 22:36
Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'a transfer olan Memphis Depay'ın Brezilya ekibinde macerası sona erebilir.

Finances of Sport dergisinden gazeteci Paulo Vinicius Coelho'ya göre; Corinthians , Memphis Depay'in sözleşmesini feshedebilecek gibi görünüyor.


Haberin detayında, futbolcunun maaşı büyük ölçüde kulübünün ana sponsoru Esports da Sorte'den geldiği ve Brezilya hükümeti tarafından "suç faaliyeti" nedeniyle soruşturulduğu için şirketin çökmek üzere olduğu aktarıldı.

Şu anda faaliyetini sürdürmesini engellenen şirketle yolların ayrılması beklenen Corinthians'ta, Depay'ın sözleşmesinin feshedilmek zorunda kalacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Corinthians ile toplam 4 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik katkı sağladı. 

 

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