Conte ve Arteta'dan maç sonu polemiği

Premier Lig'de oynanan Tottenham - Arsenal derbisi sonrası iki takımın hocası arasında polemik yaşandı.



Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş Sky'a konuşan Arteta hakem kararlarından memnun olmadığını belirttiği açıklamasında, "Tottenham maçı hakemi hakkında düşündüklerimi söylersem altı ay ceza alırım. Böyle güzel bir maç bugün yok edildi" açıklamasını yaptı.



Bu açıklamanın ardından mikrofonların uzatıldığı Conte ise "Arteta çok iyi bir hoca ve bence gelecekte çok daha öneml yerlere gelecek ancak son 6 aydır çok şikayet ettiğini duyuyorum. Bu sadece bir tavsiye, hocalığa daha yeni başladı" sözlerini kullanarak polemiğin fitilini ateşleyen isim oldu.



İngiltere Premier Lig'de Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal ligin bitimine 2 hafta kala 66 puanla 4. sırada bulunurken Conte'nin çalıştırdığı Tottenham ise 65 puanla 5. sırada.





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