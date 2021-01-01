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Conley, All-Star seçilmemesiyle ilgili: "Sezona 31-0 başlamalıydık!"

Utah Jazz yıldızı Mike Conley, bu yıl yine All-Star seçilememesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Utah Jazz yıldızı Mike Conley, bu yıl yine All-Star seçilememesi hakkında konuştu.

14 sezonluk kariyerinde All-Star olma başarısını hiç gösterememiş olan Conley, takımı Batı Konferansı'nda 26-6'lık bir dereceyle zirvede olmasına rağmen, bu yıl yedekler arasında bile seçilmemişti.

Bu sezon 16.3 sayı, 5.7 asist ve 3.6 ribaundlık ortalamalara sahip olan Conley, konuyla ilgili açıklamalarını şu şekilde dile getirdi:

"Hayal kırıklığı oldu ama kariyerim zaten hep böyleydi. Bu yıl cidden olacağımı düşünmüştüm. Takım arkadaşlarımla bunun makarasını yapmıştık, sezona 31-0 başlayamadığımız için onları suçlamıştım. Pek çok açıdan tarih yazıyoruz ama bunun için ödüllendirilmiyoruz."


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