Como'da Fabregas'a yeni sözleşme

İtalya Serie A'nın yeni takımı Como, teknik direktör Cesc Fabregas ile yeni sözleşme imzaladı.



İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Fabregas ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.



Fabregas, yeni sözleşmesinin ardından, "Çok mutluyum. Bana bu görevi layık gören yönetime teşekkür ederim. Zorlu ve önemli bir sezon olacak ama ben ve teknik heyetin geri kalanı hazırız. Hepimiz inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



İspanyol teknik adam, geçen sezon da görev yaptığı Como'yu Serie A'ya çıkarma başarısı göstermişti.





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