Utah Jazz'in yeni pivotu John Collins, eski takımı Atlanta Hawks'ın "gelişimini engellediğini" iddia etti.



2023-24 sezonunda Jazz'de forma giyecek olan Collins, Hawks'a Instagram hesabından son bir mesaj yayınladı.



Kendisi için yaptıkları her şey için organizasyona teşekkür ettikten sonra Collins, açıkça ekipte gelişiminin sekteye uğradığını ve kendisi için en iyisinin "uçup gitmesi" olduğunu söyledi:



"Organizasyona: En kötü anlarımda bile bana sadık kaldığınız için teşekkür ederim. Bana gelişebileceğim bir alan sağladığınız için teşekkür ederim. Ama gördüğüm kadarıyla bu şahinin yuvadan uçup gitme vakti geldi. Çünkü buradaki gelişimim artık engelleniyordu."



Hawks başlangıçta Trae Young ve Collins ikilisini takımın temel taşı haline geitrmeyi planlamış ve 25 yaşındaki oyuncuya beş yıllığı 125 milyon dolarlık bir sözleşme vermişti.



Ancak Hawks'ın takımı yalnızca Young'ın etrafına yapılandırmaya karar vermesi sonrası Collins'in rakamları son üç sezonda giderek kötüleşmişti ve bu süreçte en iyi sezonunu, 21,6 sayı, 10,2 ribaund ve 1,6 blok ortalamaları yakaladığı 2019-20'de geçirmişti.



