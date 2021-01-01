Collin Sexton, yakın gelecekte kadro dışı

Cleveland Cavaliers guardı Collin Sexton'ın, sol dizindeki yırtık menisküs sebebiyle yakın gelecekte kadro dışı olacağı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Pazar günü New York Knicks'e karşı oynadığı maçın ikinci çeyrekte dizinden sakatlık geçiren ve oyunu terk etmiş olan Sexton'ın geri dönüşü için belli bir tarih bulunmadığını belirtti.



22 yaşındaki oyuncu ilk üç sezonunda genellikle dayanıklı olmuş, ilk iki sezonundaki tüm maçları oynadıktan sonra, önceki sezon sadece 12 maç kaçırmıştı.



Sexton, bu sezon %45.3 üçlük isabeti ile 16.0 sayı, 2.1 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları yakalıyor.



