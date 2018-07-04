  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Trezeguet transfer için yönetimin de karşısında
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Cocu'dan Ozan Tufan kararı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan ve sonrasında kalıp kalmayacağı belirsizleşen Ozan Tufan için Hollandalı hoca kararını verdi.

Kaynak: Akşam
Cocu'dan Ozan Tufan kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Temmuz 2018 11:17
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Ozan Tufan için kararını verdi.

Crystal Palace, Ozan Tufan için Sarı-Lacivertli kulübe teklifini iletti. Aykut Kocaman genç oyuncu için olumsuz rapor sunmuştu ancak yeni Teknik Direktör Phillip Cocu şans vermek istiyor.

Tatilini çalışarak geçiren Ozan'ın son durumu kamp döneminin ardından netlik kazanacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için