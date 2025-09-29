Chicago Bulls guardı Coby White, Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley'ye göre takıma defalarca ilettiği üzere sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyeceğini ve önümüzdeki yaz sınırsız serbest oyuncu statüsünde piyasayı test edeceğini açıkladı.25 yaşındaki White, üç yıl ve 36 milyon dolarlık mevcut kontratının son yılına giriyor.White, 2024-25 sezonunda kariyerinin zirvesine çıkarak 79 maçta 20.4 sayı ve 4.5 asist ortalamaları yakaladı. Ancak bireysel başarısına rağmen Bulls, sezonu 39 galibiyet ve 43 mağlubiyetle tamamladı ve play-in turnuvasında elenerek playofflara kalamadı.Lig kulislerinde, White'ın sezon başına 30 milyon doların üzerinde bir kontrat hedefleyeceği konuşuluyor. Bu rakam, Josh Giddey gibi isimlere verilen ortalama yıllık değerin de üzerine çıkıyor ve White'ı ligin en yüksek maaşlı guardlarından biri yapma potansiyeline sahip.Chicago'nun maaş tavanı kısıtlamaları, yüksek değerli bir uzatma anlaşmasını zorlaştırıyor. Spotrac'tan Keith Smith'in haberine göre, bir takım yöneticisi durumu şu şekilde yorumladı: "Kurallar, ona hak ettiği miktarı ödememize izin vermediği için onu uzatmamız muhtemelen mümkün değil. Ama yine de uzun vadede Coby'nin bir Bull olarak kalmasını istiyoruz."Durumu karmaşıklaştıran bir diğer faktör ise Ayo Dosunmu'nun da gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçecek olması. Dosunmu, geçen sezonu 12.3 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla tamamladı ve üç yıllık, 21 milyon dolarlık kontratını bitirdi.White, Bulls'un yoğun guard rotasyonunun önemli bir parçası olarak, bir sonraki kontratının zamanlamasının hem kendisi hem de organizasyon için kritik bir döneme denk geldiğini biliyor. Serbest oyuncu dönemini beklemeyi tercih etmesi, maksimum değerde bir kontrat imzalama isteğini net bir şekilde ortaya koyuyor.