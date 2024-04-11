UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Club Brugge ile PAOK karşı karşıya geldi.
Belçika'da oynanan maçı Club Brugge 1-0'lık skorla kazandı.
Club Brugge'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Hugo Vetlesen kaydetti.
Ev sahibi Club Brugge'da Thiago, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan tarihinde PAOK'un ev sahipliğinde oynanacak.
Turun galibi yarı finalde Viktoria Plzen - Fiorentina eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.
Belçika'da oynanan maçı Club Brugge 1-0'lık skorla kazandı.
Club Brugge'a galibiyeti getiren golü 6. dakikada Hugo Vetlesen kaydetti.
Ev sahibi Club Brugge'da Thiago, 78. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Nisan tarihinde PAOK'un ev sahipliğinde oynanacak.
Turun galibi yarı finalde Viktoria Plzen - Fiorentina eşleşmesinin kazananıyla eşleşecek.
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