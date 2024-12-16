'City'nin standardı bu değil'

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi.



Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester United 88 ve 90. dakikalarda bulduğu iki golle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı.



United'a galibiyeti getiren golleri Bruno Fernandes (P) ve Amad Diallo kaydetti.



"BUNU HAK ETTİK"



Maçın ardından konuşan Manchester City oyuncularından Bernardo Silva, mağlubiyeti hak ettiklerini ve konunun şanssızlıkla alakası olmadığını belirtti. Bernardo, "Olanları, bu yenilgileri hak ettik. Bu seviyede bir ya da iki maç şanssızlıktır. Bunun şanslı ya da şanssız olduğunu söyleyemeyiz, 10 maçın hepsi şanssızlıkla ilgili değildi. Derbide 87. dakikada 1-0 öndeyken kornerimiz penaltıyla sonuçlanırsa, üç ya da dört dakika kala böyle aptalca kararlar verirsek bunun bedelini ödemeyi hak ederiz. Maça baktığımda maçı kazanabilecek tek bir takım olduğunu düşünüyorum ama sonuçta kaybettik."



"Sadece bir maç değil, son zamanlarda oynadığımız pek çok maç... Kendimize bakmamız gerekiyor. Biraz şanssızlık diyebilirsiniz, hayır. Önemli olan verdiğiniz kararlar. Bugün son dakikada 15 yaş altı çocuklar gibi oynadık. Bunların olmasını istemiyoruz. Bu biraz sinir bozucu çünkü 86. dakikaya kadar oyuna bakarsanız maçı kazanabilecek tek bir takım vardı. Sonra Manchester City'nin kullandığı bir kornerde bir stoperi geride bırakıyorsunuz, Ruben kalıyor ama top kalecimizde kalıyor. Bunun hiçbir mazereti olamaz.



Bu 10 maçta bir gerçekleştiğinde, kendimize bakmalı ve neyi daha iyi yapabileceğimizi görmeliyiz. Kısa oynamamız ya da topu köşede tutmamız için iletişim kurmamız gerekiyor. En azından top orta saha oyuncularımızdan birine gelirse, topu köşeye atarsın. Kendinizi baskı altına sokmazsınız. Mesele sadece Matheus'un kaleciye verdiği pas değil. Topun Ruben'den Matheus'a ve Kyle'a nasıl gittiğiyle ilgili her şeyi daha iyi yapmalıyız. Rakipten daha iyi olsanız bile bu seviyede daha tecrübeli, daha akıllı olmalısınız. Böyle hatalar yaparsanız, maçı kaybetmeyi hak edersiniz."



"Şu anda çok mutlu olmamamız gayet normal. Sadece bu maçtan değil, geçen aydan da. Bireysel ve kolektif olarak daha iyisini yapmalıyız çünkü bu Manchester City'nin standartları değil." değerlendirmesinde bulundu.



