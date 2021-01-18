City, Crystal Palace'a patlama yaptı!

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşılaştı. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazandı.



Maçta Manchester City'nin golleri 26. ve 68. dakikada Stones, 56. dakikada İlkay Gündoğan ve 88. dakikada Sterling'den geldi.



Bu sonuçla birlikte City, puanını 35 yaparak 2. sıraya yükseldi. City ile United arasında 2 puan fark korundu. Crystal Palace ise 23 puanla 13. sırada kaldı.



Manchester City, Premier Lig'in 20. haftasında sahasında Aston Villa ile karşılaşacak.



