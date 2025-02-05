Cher Ndour: "İtalya'ya dönmek istedim"

Beşiktaş'tan ayrılması sonrası Fiorentina'ya imza atan Cher Ndour, transfer itirafında bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cher Ndour: 'İtalya'ya dönmek istedim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2025 15:00
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour, ara transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı.

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesi sonrası PSG'ye dönen Cher Ndour, daha sonra bonservisiyle birlikte Fiorentina'ya imza attı.

İtalyan ekibine transferinin ardından açıklamalarda bulunan 20 yaşındaki futbolcu, yurt dışında oynadığı dönemde önemli tecrübeler elde ettiğini belirterek, "İtalya'ya dönmek için çok istekliydim. Çok fazla takım vardı ama benim için doğru yer Fiorentina'ydı. Burası, bu şehir ve bu taraftarlarla benim için doğru proje." açıklamasında bulundu.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Cher Ndour, "Orta sahada tüm rollerde oynayabilirim. Klasik 8 numara pozisyonunu tercih ediyorum ama teknik direktörüm beni her yerde oynatatabilir. Tüm rollerde kendimi rahat hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Cher Ndour, son olara, "Serie A'yı her zaman takip ediyordum. Diğer liglerden farklı. Fiziğimle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama yine de takıma uyum sağlamam gerekiyor. Uyum sağlayacağım. Teknik direktörler zaten bu konuda konuştum." dedi.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan İtalyan oyuncu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery