İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Leicester City deplasmanına konuk oldu. King Power'daki maçı Chelsea 3-1'lik skorla kazandı.



Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri; 11. dakikada Ben Chilwell, 45. dakikada Kai Havertz ve 78. dakikada Mateo Kovacic attı. Leicester City'nin tek golü 39. dakikada Patson Daka'dan geldi.



Leicester City'de 78. dakikada Wout Faes kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Chelsea, ligde arka arkaya 2. galibiyetini aldı ve 37 puana yükseldi. Londra ekibi, hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek tur atlamıştı. Leicester City, ligde 24 puanda kaldı.



Ligin gelecek haftasında Chelsea, sahasında Everton'ı misafir edecek. Leicester City, Brentford deplasmanına gidecek.



Görsel Kaynak: Chelsea / Twitter



