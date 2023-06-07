Chelsea, Havertz'in bonservisini belirledi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Kai Havertz'in adı, son günlerde Real Madrid ve Bayern Münih ile anılıyordu.



Londra ekibi, Alman futbolcu için 88 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Havertz daha önce 2025 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmak istememiş ve ayrılmak istediğini kulübe iletmişti.



Real Madrid'in ısrarcı olduğu bu transferde rakibi Alman devi Bayern Münih olacak. Her iki kulübün 23 yaşındaki futbolcu için 88 milyonu gözden çıkarması gerekiyor.



Geçtiğimiz yıl Chelsea ile 47 maça çıkan Havertz, 9 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

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