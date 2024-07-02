Chelsea'den 6 yıllık imza: Kiernan Dewsbury-Hall

Chelsea, Leicester City forması giyen Kiernan Dewsbury-Hall'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; chelseafc.com
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Chelsea'den 6 yıllık imza: Kiernan Dewsbury-Hall
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02 Temmuz 2024 19:00
Premier Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Chelsea, yeni transferini açıkladı.

Chelsea, Leicester City'den Kiernan Dewsbury-Hall'ı 1 yılı opsiyonlu olmak 6 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz devi, bu transfer için Leicester City'e 35 milyon euro bonservis ödeyecek.

İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Chelsea'nin yeni transferi Dewsbury-Hall, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada Chelsea'nin yeni futbolcusu olarak oturuyor olmak harika bir duygu. Oynamak istediğim bir kulüptü ve burada olmak büyük bir ayrıcalık." dedi.

SON SEZON PERFORMANSI

Leicester City'de geride kalan sezonda 49 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 15 asist yaptı.

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