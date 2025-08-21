21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Chelsea'de Nkunku ve Jackson için ayrılık mesajı!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson'ın takımdan ayrı antrenman yaptığını ve iki futbolcunun takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.

21 Ağustos 2025 17:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, ligde West Ham United ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Maresca, maç öncesi yaptığı açıklamada, Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson için ayrılık mesajı verdi.

Enzo Maresca, "Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson, takımdan ayrı antrenman yapıyorlar ve West Ham United maçında kadroda yer almayacaklar. 1 Eylül'den sonra bizimle kalacaklar mı, göreceğiz. Bir çözüm bulmaları daha iyi olur çünkü daha mutlu olurlar." dedi.

Nkunku'nun adı son dönemde Bayern Münih ile anılıyor. Bayern Münih, Nkunku ile birlikte Jackson'ın adını da gündeme alırken Nicolas Jackson için son olarak Premier Lig'den Aston Villa devreye girmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
