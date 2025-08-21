Chelsea'de Nkunku ve Jackson için ayrılık mesajı!

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, ligde West Ham United ile oynayacakları maç öncesi konuştu.



Maresca, maç öncesi yaptığı açıklamada, Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson için ayrılık mesajı verdi.



Enzo Maresca, "Christopher Nkunku ve Nicolas Jackson, takımdan ayrı antrenman yapıyorlar ve West Ham United maçında kadroda yer almayacaklar. 1 Eylül'den sonra bizimle kalacaklar mı, göreceğiz. Bir çözüm bulmaları daha iyi olur çünkü daha mutlu olurlar." dedi.



Nkunku'nun adı son dönemde Bayern Münih ile anılıyor. Bayern Münih, Nkunku ile birlikte Jackson'ın adını da gündeme alırken Nicolas Jackson için son olarak Premier Lig'den Aston Villa devreye girmişti.



