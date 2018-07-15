Cenk Tosun: 'Kalsaydım farklı olurdu'

Everton forması giyen Cenk Tosun, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, Beşiktaş'taki gelişmeleri değerlendirdi.Daha ofansif, daha genç bir hocamız var. Hazırlıklar gayet iyi geçiyor. Sakatsız, belasız bir sezon geçirmek istiyorum.İlhan Mansız ve Guti'nin golleriyle büyüdüm. İkisi de çok iyi oyunculardı. Şenol hocaya çok yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şenol hocanın üstündeki baskıyı alacaklarını düşünüyorum. İki efsane ismin takıma gelmesine çok sevindim"Oturmuş bir takımımız vardı. Talisca, Babel, Quaresma, Oğuzhan, Atiba olsun birlikte yıllardır oynadığımız için birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kalsaydım belki çok farklı olabilir. Onu Allah bilir. Beşiktaş için iyi geçmedi ikinci devre. Doğru transferlerle Beşiktaş yine şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır."Babel her yerde başarılı olur. Güçlü, hızı, şutu var. Tek başına maç aldığı günler oldu. Her yerde başarılı olacağını düşünüyorum. Onunla bu konuyu konuşmadım. İnşallah Beşiktaş'tan gitmez. Takıma çok faydalı oluyor."