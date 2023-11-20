Cenk Özkaçar: ''Lider geldik lider döneceğiz''

A Milli Takım oyuncusu Cenk Özkaçar, Galler karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Özkaçar: ''Lider geldik lider döneceğiz''
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20 Kasım 2023 21:04
A Milli Takım oyuncusu Cenk Özkaçar, Galler ile oynanacak maç öncesi konuştu.

Cenk Özkaçar, "Sol bek uzak olduğum bir pozisyon değil. Bana hangi bölgede görev verilirse elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yerimi bu konuda yadırgamıyorum. Takımımda da bu bölgede oynamışlığım var. Milli takım için elimden geleni yapıyorum.'' dedi. 

Lider bitirmek istediklerini söyleyen Cenk, "Bizim için çok önemli bir maç. Lider geldik ve buradan lider ayrılmak istiyoruz. Buraya 1 puan için gelmedik. Kazanacağız ve buradan lider ayrılacağız." şeklinde konuştu. 

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