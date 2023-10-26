29 Ekim

Celtic'ten Filistin'e destek hız kesmiyor

Celtic taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Atletico Madrid maçı sonrasında Filistin'e desteğini sürdürdü

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Celtic'ten Filistin'e destek hız kesmiyor
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26 Ekim 2023 13:52
İskoç temsilcisi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Atletico Madrid ile oynadığı maç sırasında Filistin'e verdikleri desteği, karşılaşmanın ardından da sürdürdü.

Celtic Park'ta konuk ettikleri İspanya ekibiyle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından stadın çevresinde Filistin bayrağı açmaya devam eden taraftarlar, "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak protestolarına devam etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını kınayan ve buna karşı olduklarını dile getiren taraftarlar, uzun süre devam eden protestonun ardından saha çevresinden olaysız ayrıldı.

Celtic taraftarları, UEFA'dan gelen tüm uyarılara rağmen maç boyunca Filistin bayrağı açarak ülkeye destek vermişti.

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