Celtic'ten Filistin'e destek hız kesmiyor

İskoç temsilcisi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Atletico Madrid ile oynadığı maç sırasında Filistin'e verdikleri desteği, karşılaşmanın ardından da sürdürdü.



Celtic Park'ta konuk ettikleri İspanya ekibiyle 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından stadın çevresinde Filistin bayrağı açmaya devam eden taraftarlar, "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak protestolarına devam etti.



İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını kınayan ve buna karşı olduklarını dile getiren taraftarlar, uzun süre devam eden protestonun ardından saha çevresinden olaysız ayrıldı.



Celtic taraftarları, UEFA'dan gelen tüm uyarılara rağmen maç boyunca Filistin bayrağı açarak ülkeye destek vermişti.



