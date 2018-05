"Cedi Osman, Cleveland'da birçok isimden daha iyi"

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Kenan Sipahi, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda yarın İsveç, 26 Şubat Pazartesi günü ise Letonya ile yapacakları maçları kazanmaya gideceklerini söyledi.



Kenan, yaptığı açıklamada, A Milli Takım'ın İsveç ve Letonya maçları, ay-yıldızlı ekibin başantrenörü Ufuk Sarıca, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen Cedi Osman'ın performansı ve gelecek planlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Dünya Kupası elemelerine Letonya ve Ukrayna'yı yenerek başladıklarını hatırlatan milli basketbolcu, "Gruba ikide iki yaparak başlamamız önemli. Şu an bir avantajımız var. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Önemli ve zor iki deplasmana gideceğiz. Onlara da kısa bir sürede hazırlanmamız gerekiyor. Zaten geçen maçlarda oynayan çekirdek kadro var. Az çok herkes sistemi biliyor. Ben, avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. İsveç ve Letonya'ya ikide iki yapmaya gidiyoruz. İnşallah grubu namağlup şekilde tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.



- "Rakiplere çok baskı yapıyoruz"



Kenan Sipahi, A Milli Takım'ın genç bir kadroya sahip olduğunu vurgulayarak, enerjileri ile birçok eksiği kapatabildiklerini belirtti.



Geçen yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da genç bir kadro ile mücadele ettiklerini anlatan 22 yaşındaki milli basketbolcu, "Genç, her topa saldıran, dinamik, enerjik bir kadroya sahibiz. Enerji ile birçok eksiği kapatabilecek bir takımımız var. Rakiplere çok baskı yapıyoruz. İsveç ve Letonya maçlarında bizim en büyük avantajımız olacaktır." ifadelerini kullandı.



Kenan, basketboldaki yoğun fikstürle ilgili ise, "Daha iyi oyuncu olabilmek ve kendimizi gösterebilmek için her maç bir fırsat ama mental, fiziksel yorgunluk olabilir. Ancak şu an milli takımda genç arkadaşlarımız var. Fiziksel olarak çok yorulduğumuzu düşünmüyorum. Bazen mental yorgunluk yaşanabilir ama bunun da üstesinden geliyoruz." şeklinde görüş belirtti.



- "Ufuk hocanın bizimle olması çok iyi"



Kenan, Beşiktaş Sompo Japan'da da başantrenörlüğünü yapan Ufuk Sarıca'nın genç oyuncular açısından bir fırsat olduğunu kaydetti.



Siyah-beyazlı ekipten arkadaşı Sertaç Şanlı'nın da kendisi gibi Ufuk Sarıca ile yükselişe geçtiğini anlatan Kenan, şöyle devam etti:



"Ufuk hocanın bizimle olması bütün genç oyuncular için çok iyi. Öz güven ve basketbolu öğrenme açısından bir avantaj ve fırsat. Bunu da geçen iki maçta arkadaşlar çok iyi değerlendirdi. Biz de Ufuk hoca ile Beşiktaş'ta 3. sezonumuzu geçiriyoruz. Sertaç Şanlı da yükselişe geçti, kendisini geliştirdi. Elimizden geldiği kadar kendimizi geliştirip, ülke basketboluna fayda sağlamak istiyoruz."



- "Cedi, çoğu takım arkadaşından iyi oynuyor"



Kenan Sipahi, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın daha da başarılı olacağına inandığını söyledi.



Cedi'nin bulduğu fırsatı çok iyi değerlendirdiğini anlatan Kenan, şöyle konuştu:



"Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile sürekli konuşuyoruz. Furkan'ın şanssız bir sakatlığı oldu. Ondan dönmeye çalışıyor. Cedi ise önemli bir fırsatı çok iyi değerlendirdi. Burada da en iyi yaptığı şey, kısıtlı zamanda çok iyi ve verimli basketbol oynamaktı. NBA'de kendi zamanını kazandı. Bence Cedi'nin daha da fazla oynaması gerekiyor. Çünkü çoğu takım arkadaşından daha iyi oynuyor ve takıma çok daha fazla yarar sağlıyor. Daha da başarılı bir sezon geçireceğine inanıyorum."



NBA'de forma giyme hayalinden bahseden ay-yıldızlı basketbolcu, "Her oyuncunun olduğu gibi benim de NBA'de oynama hayalim var. Bunun peşinden koşacağım. Kendimi geliştirebildiğim kadar geliştireceğim. İnşallah kısmet olur." diyerek sözlerini tama