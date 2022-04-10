ÇBK Mersin Yenişehir, Elazığ'ı farklı geçti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 82-64 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
ÇBK Mersin Yenişehir, Elazığ'ı farklı geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2022 18:39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı.

Mücadeleyi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 82-64 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Erhan Gürsel, Mehmet Onur Sönmez, Eyyüp Ayhan

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Zellous 13, Sinem Ataş 10, Fagbenle 17, Esra Ural Topuz 14, Feride Şevval Akalan 9, Melis Talay 6, Yeliz Doğan, Fatma Nur Karakaş 7

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 15, Cicic 8, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Melike Yalçınkaya 12, Modiri 16, Aysel Bakır 3, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 2, Nisa Yalçın 2, Aslı Yalçınkaya

1. Periyot: 26-18

Devre: 50-28

3. Periyot: 72-46

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.