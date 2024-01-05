Çaykur Rizespor'un konuğu Hatayspor

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesşi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'un konuğu Hatayspor
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05 Ocak 2024 13:40
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesşi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Rize temsilcisi, 26 puanla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da ülkesinin milli takım kampındaki Alikulov ile sakatlığı bulunan Sinan Osmanoğlu, kadroda yer alamayacak. Sakatlıktan çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Macar stoper Attila Mocsi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra maç saatini bekleyecek.

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