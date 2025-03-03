Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers karşısında 133-129 skorla kazanarak galibiyet serisini 10'a uzattı ve bu sezon 50 maç kazanan ilk takım oldu.



All-Star oyuncu Donovan Mitchell'ın önceden planlanmış şekilde bir dinlenme yapması sebebiyle oynamadığı maçta, De'Andre Hunter 32 sayıyla başı çeken isim oldu. Ty Jerome 25 sayı eklerken, Evan Mobley ise 20 sayı kaydetti.



Portland cephesinde Deni Avdija, 30 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik performansıyla kariyerinin ilk triple-double performansına imza attı. Anfernee Simons ise 27 sayı ekledi.



Blazers bu gece 76ers maçı için Philadelphia'da yer alıyor. Cavaliers ise Salı gecesi Chicago Bulls'a karşı oynayacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Nuggets 103-110 Celtics

Bulls 112-127 Pacers

Knicks 116-112 Heat

Raptors 104-102 Magic

Thunder 146-132 Spurs

Pelicans 128-121 Jazz

Timberwolves 116-98 Suns

Clippers 102-108 Lakers



