Casey: "VanVleet bu sezon All-Star seçilmeli!"

Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, eski oyuncusu Fred VanVleet'in bu sezon All-Star seçilmesi gerektiğini söyledi.



VanVleet şu ana kadar Raptors formasıyla harika bir sezon geçiriyor ve All-Star kalibresinde bir point guard gibi performans gösteriyor.



Casey kısa süre önce VanVleet'i Toronto Raptors efsanesi Kyle Lowry ile karşılaştırarak, 27 yaşındaki oyuncunun bu yıl "kesinlikle" All-Star seçilmesi gerektiğini belirtti:



"Kendisi tam bir Kyle Lowry. Kyle'ın bir klonu gibi. Kesinlikle All-Star seçilmeli."



VanVleet %40.9 üçlük isabeti yakaladığı sezonda, 22.0 sayı, 4.9 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarına sahip.



