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Casey: "VanVleet bu sezon All-Star seçilmeli!"

Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, eski oyuncusu Fred VanVleet'in bu sezon All-Star seçilmesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons başantrenörü Dwane Casey, eski oyuncusu Fred VanVleet'in bu sezon All-Star seçilmesi gerektiğini söyledi.

VanVleet şu ana kadar Raptors formasıyla harika bir sezon geçiriyor ve All-Star kalibresinde bir point guard gibi performans gösteriyor.

Casey kısa süre önce VanVleet'i Toronto Raptors efsanesi Kyle Lowry ile karşılaştırarak, 27 yaşındaki oyuncunun bu yıl "kesinlikle" All-Star seçilmesi gerektiğini belirtti:

"Kendisi tam bir Kyle Lowry. Kyle'ın bir klonu gibi. Kesinlikle All-Star seçilmeli."

VanVleet %40.9 üçlük isabeti yakaladığı sezonda, 22.0 sayı, 4.9 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarına sahip.


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