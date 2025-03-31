NBA'in eski süperstarı Carmelo Anthony, Houston Rockets'ta geçirdiği kısa süreye dair dikkat çekici bir anıyı paylaşarak, modern basketbol anlayışına uyum sağlamanın kendisi için ne kadar zor olduğunu anlattı.



Anthony, "7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony" adlı podcast programında, Rockets'ın şut seçiminde tamamen analitik verilere odaklandığını ve orta mesafe şutlarını kullanmasına karşı çıktığını söyledi. Bu durumun, oyun tarzıyla tamamen çeliştiğini ve kariyeri boyunca en etkili olduğu alandan vazgeçmesinin istendiğini dile getirdi.



"Sezona başlamaya hazırdım ama bana 'Hayııır!' dediler," diyerek durumu esprili bir dille anlatan Anthony, "Bir antrenmanda refleks olarak orta mesafe bir şut attım, sonra fark edip geri koşarken gülerek 'Benim hatam, benim hatam,' dedim. Ama bu benden istenen değişiklik, kim olduğumu sorgulamama neden oldu." ifadelerini kullandı.



Anthony için orta mesafe atışlar sadece oyun tarzının bir parçası değil, kariyerini inşa ettiği temel unsurdu. "Benden, kariyerimi inşa ettiğim şeyi tamamen bırakmamı istediler. Beni ben yapan şey buydu. Beni bu yüzden takıma almak istediniz," diyen Anthony, Rockets'ın James Harden, Chris Paul ve Clint Capela gibi oyuncularla farklı bir oyun tarzına yöneldiğini ancak kendi yeteneklerinin bu sisteme tam olarak uyum sağlamadığını belirtti.



Rockets'ın şut haritasını gösteren bir tabloya bakarken şaşkınlık yaşadığını anlatan Anthony, "90 hücumdan 40'ı üçlük olmalı, orta mesafe atışlar ise en fazla 12. Ve ben orada oturup 'Bu ne?' diye düşündüm," dedi.



Bu olay, NBA'de geleneksel skorerlerin modern analitik odaklı basketbola nasıl adapte olmaya çalıştıklarını ve bazen bunun büyük bir ego çatışmasına neden olabileceğini gösteriyor.



