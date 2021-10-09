Carlos Sainz: 'İstanbul Park dünyanın en iyilerinden biri!'

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İstanbul Park'ta sıralama turları sonrası flaş röportajda konuştu.



Güç ünitesinin tamamını değiştirdiği için yarışa son sıradan başlayacak olan Sainz'ın sözleri şu şekilde:



"Şartlar zorlayıcıydı. Ne yazık ki bunları kullanamadım. Çünkü aldığım ceza nedeniyle rekabetçi bir zaman üretemeyecektim. Kötü oldu bu. Charles Leclerc'in yerini de gördük ama olan oldu.



Yarın risk alacağız. Sondan başlayacağız. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Geçişler nasıl olacak, bunu göreceğiz ve ona göre hareket edeceğiz."



"İSTANBUL PARK DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"



"İstanbul Park'ta yol tutuş çok fazla. Şüphesiz bu açıdan sezonun en iyi pisti. Ayrıca, İstanbul Park bu haliyle dünyanın en iyi pistlerinden bir tanesi!"



