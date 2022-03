Carlos Carvalhal: 'Ronaldo - Burak Yılmaz düellosu olur'

Bir dönem Beşiktaş ve Başakşehir'de teknik direktörlük yapan ve şu sıralar Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'nın başında olan Carlos Carvalhal, yarın Portekiz ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçı öncesinde FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Portekiz'in favori olduğunu ancak Türkiye'nin kazanması durumunda seviye atlayacağını söyledi. İşte Carlos Carvalhal'ın açıklamaları:



'Defansa sıkıntı çıkaracak'



Yarın nasıl bir maç bekliyorsunuz?



"Portekiz evinde oynayacak. Bu yüzden onlar için duyguları yoğun, rakibe göre daha fazla pozisyona ve topa sahip olacakları bir karşılaşma bekliyorum. Türkiye'nin üzerine gidecek ve pres yapacaklar. Türkiye de rakibinin top kayıplarını bekleyerek dengeli oynayıp, fırsatlar bulmaya çalışacak. Burak Yılmaz, Türkiye için çok önemli. Portekiz defansına sıkıntı çıkaracaktır. Türkiye top oynamaya çalışacak ama ana hedeflerinin hızlı hücumlar olacağını düşünüyorum."



'Eğer orada oynansaydı...'



Bu eşleşmede favoriniz kim?



"Portekiz favori. Çünkü 2016'da Avrupa Şampiyonu oldular, düzenli turnuvalara katılıyorlar ve bu maçı evlerinde oynayacaklar. Elbette kolay olmayacak. Eğer bu maç Türkiye'de oynansaydı, şanslar yüzde 50-50 derdim. Türkiye'nin tehlikeli oyuncuları da fazla. Bu maçı kazanan finalde İtalya ile eşleşir. Herkesin beklentisi ise İtalya-Portekiz finali. Ancak Portekizli oyuncular önce bu maça odaklanacaklar. Perşembe günkü maç da finale kalırlarsa İtalya da zor olacak."



'Eksikler sorun değil'



Ev sahibinin eksikleri, Türkiye için avantaj olur mu?



"Avantaj sağlayacağını düşünmüyorum. Çünkü Portekiz'in kadrosunda çok fazla yıldız var. Her bölgede iyi oyunculara sahipler. Örneğin Ruben Neves sakatlandı ve Vitinha kadroya alındı. Vitinha, bana göre şu an Portekiz Ligi'nin en iyi oyuncusu ve orta sahada harika oynuyor. Eğer Moutinho, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva ve Fernandes gibi isimler olmasaydı eksikliklerden bahsedebilirdik."



'Önemli bir sınav olacak'



Türk Milli Takımı için neler söylersiniz?



"Türkiye iyi bir takım. Genel olarak onları analiz ettiğimizde birçok oyuncusu İtalya, İngiltere ve Fransa gibi büyük liglerde oynuyor. Özellikle en önemli isimleri başta Burak Yılmaz ve sonra Hakan Çalhanoğlu. Yeni bir hocaları var. Stefan Kuntz için de önemli bir sınav olacak. Türkiye, şu ana kadar birçok orta seviye takıma karşı maçları kazandı ama büyük takımlara çok fazla üstünlük kuramadı. Eğer Portekiz'i geçerlerse, bu onlar için seviye atlama olur."



'Ayakta kal, organize ol'



Her iki taraf için de kilit oyuncular kimler olur?



"İsimlerden çok öncelikle takım olarak hangi tarafın daha fazla organize olduğu, 90 dakika boyunca ayakta kaldığı ve oyuna odaklandığı önemli. Elbette takım oyundan sonra Portekiz'de Cristiano Ronaldo, Türkiye'de Burak Yılmaz'ın yapacakları önemli. İkisi de çok tecrübeli ve ülkelerinin sorumluluğu onların omuzlarında olacak. İkisi de çok iyiler. Burak hâlâ çok hızlı ve savaşcı bir oyuncu. Fransa'da inanılmaz işler yaptı, yapıyor. Ronaldo, İngiltere'de harika performanslara imzasını atıyor. İkisinin düellosunu büyük bir ilgiyle takip edeceğim."



'Akademiden 13 futbolcu aldım'



Braga ile Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıktınız. Hedefleriniz nelerdir?



"Sadece bu sezon değil, geçen sezon da harika bir sezon geçirdik. Ligin yanı sıra iki kupada final oynadık. Avrupa Ligi'nde de iyiydik. Daha sonra önemli oyuncularımızı satmak zorunda kaldık. Takımı yeniledik ve akademiden 13 oyuncuyu kadromuza kattık. Yepyeni bir ekip olduk. Bu sezon ligde 4. sıradayız, Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ve Real Madrid'i yenen Sheriff'i eledik. Son olarak Monaco'yu geçip, çeyrek finalde Rangers'la eşleştik. Elbette büyük şeyler hayal ediyoruz. 16, 17, 19 yaşındaki oyuncuları oynatarak bunları başardık."



'Gençlere güvenmek gerekiyor'



Türkiye'de de gençlerle bunu başarmak mümkün mü?



"İnanın Türkiye'de de olur. Kaliteli genç oyuncular çok önemli. Onlara güvenmek gerekiyor. Bizim gençlerimiz de hata yapıyor ama onlara güvenmeye devam ediyoruz; etmeliyiz de. Avrupa Ligi'nin en genç (24 yaş ortalaması) takımına sahibiz. Tüm UEFA turnuvalarında bu sezonun en ofansif takımıyız, top kazanmada ikinciyiz. Bunu gençlere güvenerek yaptık."



'Herkese saygı gösteriyorum'



"İnsanlara her zaman saygı gösteririm. Herkese; en alttan en aşağıya kadar bu şekilde davranıyorum. Malzemecisinden başkanına, oyuncusundan basınına herkese aynı şekilde davranıyorum. Bu benim hayat felsefem. Kim olursa olsun saygı göster, saygı kazan."



'İyi proje olursa dönerim'



Tekrar Türkiye'ye dönme hayaliniz var mı?



"Braga'daki sözleşme sezon sonunda bitiyor. 2 ay sonra boşta bir teknik adam olacağım. Beşiktaş ve Başakşehir'de çalıştım. Türkiye her zaman benim için bir seçenek. Hala bazı Türkçe kelimeler biliyorum ve bu ülkeyi seviyorum. Elbette iyi bir proje olursa dönmek isterim. Avrupa'dan bazı teklifler alıyorum ama şu an Braga'ya konsantreyim. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz."



"Süper Lig çok garip"



"Türk futbolunu takip etmeye çalışıyorum. Süper Lig'deki puan tablosuna baktığımda ise gördüklerim bana çok garip geliyor. Lider Trabzonspor bu sezon harika sonuçlara imzasını atarken, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 'yi oralarda göremiyorsunuz. Üçü de beklentilerin altında kaldılar. Normalde bu 3 takımın da ilk 4 içinde olması, birinin zirvede yer alması normal bir durum. Bu gerçekten ilginç."



'Adam olmaları için...'



"Türkiye'de gençlere güvenilmeli. Braga'da ben 17 yaşındaki Miguel Fale, 16 yaşındaki Roger Fernandes ve 18 yaşındaki Rodrigo Gomes'i A Takım'da oynatıyorum. 16-17 yaşındaki oyuncuların genel olarak, Portekiz'de olduğu gibi rekabet seviyesinin yüksek olduğu ikinci, üçüncü liglerde oynatılmalı. Örneğin Braga'nın ikinci takımı, 3. ligde oynuyor. Genç oyuncuların adam olmaları için bu seviyelerde oynamaları lazım."





