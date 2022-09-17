Carlo Ancelotti: 'Vinicius çok mutlu'

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Atletico Madrid derbisi öncesi konuştu.



Real'de ırkçı saldırılara maruz kalan Brezilyalı oyuncu Vinicius Junior ile ilgili konuşan Ancelotti, "İspanya'da daha önce ırkçılık görmediğimi belirtmek isterim. Kulüp ve Vini gereken açıklamayı yaptı. O gayet iyi, futbola odaklanmak istiyor." dedi.



Irkçılığa en iyi cevabı Vinicius'un verdiğini söyleyen Ancelotti, "Vini'de hiçbir sorun yok. Gayet keyifli. Ona bu konuda tavsiye veremem. Bu konuyla ilgili konuşmamam da gerek yok çünkü o en iyi cevabı verdi." şeklinde konuştu.



Benzema'nın derbide olmayacağını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Benzema bireysel çalışmalara başladı. Milli aradan sonra tam olarak hazır olacak." açıklamasını yaptı.



Derbiyle ilgili konuşan Ancelotti şu ifadeleri kullandı: "Rekabetçi bir maç olacak. İki takımda da çok iyi futbolcular var. kimin kazanacağını kestiremeyiz. Bu rekabet normaldir."



Simeone'ye övgü dolu sözler sarf eden tecrübeli teknik adam, "Atletico, Simeone gibi bir hoca sayesinde Avrupa'da uzun süredir mücadele ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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