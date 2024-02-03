Cardiff, Watford'u deplasmanda yıktı

İngiltere Championship'in 30. haftasında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City deplasmanda Watford'u 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cardiff, Watford'u deplasmanda yıktı
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03 Şubat 2024 19:59
İngiltere Championship'in 30. haftasında Erol Bulut'un ekibi Cardiff City deplasmanda Valerien Ismael'in yönetimindeki Watford ile karşılaştı.

Vicarage Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Cardiff City 1-0 kazanırken galibiyet golü 43. dakikada Joshua Bowler'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç aradan sonra galibiyete uzanan Cardiff City puanını 40'a yükseltirken, Watford 41 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Cardiff City sahasında Preston ile karşılaşırken, Watford evinde Leicester City ile mücadele edecek.

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