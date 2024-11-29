Canlı yayında olay yaratacak Talisca iddiası

Ünlü yorumcu Nihat Kahveci, Türk takımlarının Avrupa maçlarının ardından yaptığı değerlendirmede Talisca ilgili canlı yayında çarpıcı bir iddiada bulundu.

, Fotoğraf; Imago
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Canlı yayında olay yaratacak Talisca iddiası
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29 Kasım 2024 09:37
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferi için girişimlerini sürdürürken ünlü yorumcu Nihat Kahveci'den çarpıcı bir iddia geldi.

Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Beşiktaş bir günde buralara gelmedi. O yüzden düzelme de yavaş yavaş olur.

Sezon başı demek ki başkanından yönetimine, futbolcusuna herkes havaya girmiş. 'Biz Galatasaray'ı yendik, bu sezon sonuna kadar da ligde mücadele ederiz.' diye.

İyi takımız demişler. Öyle yok işte. Şimdi devre arası da sıkıntı.

Orada Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle puan farkı ne olacak, ocak ayına nasıl girilecek?

"BELKİ ŞU AN TALISCA'YI BİLE ZORLUYORLARDIR"

Belki şu an Talisca'yı bile zorluyorlardır. Böyle dönemlerde şaşaalı bir transfer lazım." 

 
 

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