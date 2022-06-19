CANLI | Türkiye - Güney Kore

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Türkiye - Güney Kore
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19 Haziran 2022 22:15
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasının son maçında Güney Kore ile karşılaşıyor.

CANLI | 4. SET

TÜRKİYE: 5
GÜNEY KORE: 5

SETLER: TÜRKİYE 2-1 GÜNEY KORE

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Filenin Sultanları, şimdiye kadar Milletler Ligi'nde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

İşte A Milli Takım'ın Milletler Ligi'nde aldığı sonuçlar:

Türkiye 3-0 İtalya
Türkiye 1-3 Çin
Türkiye 3-0 Bulgaristan
Türkiye 3-1 Belçika
Türkiye 1-3 Brezilya
Türkiye 2-3 Sırbistan
Türkiye 3-0 Almanya
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