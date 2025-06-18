CANLI | Türkiye - Fransa

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor.
Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 35
FRANSA: 35
(2. ÇEYREK)
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Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
TÜRKİYE: 35
FRANSA: 35
(2. ÇEYREK)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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