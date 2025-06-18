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CANLI | Türkiye - Fransa

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ile karşılaşıyor.

calendar 18 Haziran 2025 17:19 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 18:11
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Türkiye - Fransa
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 A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya geliyor.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayan karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

TÜRKİYE: 35

FRANSA: 35

(2. ÇEYREK)

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