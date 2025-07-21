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CANLI: Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda kura çekiliyor. Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.

calendar 21 Temmuz 2025 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekiliyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekimi ile birlikte Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.

Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.

Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.

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