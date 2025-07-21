UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu kuraları çekiliyor.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekimi ile birlikte Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.
Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekimi ile birlikte Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor.
Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kazananıyla rakip olacak.
Rakibini geçmesi halinde play-off turuna yükselecek Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak.