CANLI | Armani Milano - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, deplasmanda EA7 Emporio Armani Milano ile karşı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI | Armani Milano - Fenerbahçe Beko
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06 Mart 2025 22:27
Son güncelleme 06 Mart 2025 22:58
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya konuk oluyor.

Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanan müsabaka, TSİ 22.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanıyor.

ARMANI MILANO: 25

FENERBAHÇE BEKO: 33

(2. PERİYOT OYNANIYOR)

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