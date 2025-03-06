CANLI | Armani Milano - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague 28. haftasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya konuk oluyor.
Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanan müsabaka, TSİ 22.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanıyor.
ARMANI MILANO: 25
FENERBAHÇE BEKO: 33
(2. PERİYOT OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Milano kentindeki Unipol Forum'da oynanan müsabaka, TSİ 22.30'da başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan yayınlanıyor.
ARMANI MILANO: 25
FENERBAHÇE BEKO: 33
(2. PERİYOT OYNANIYOR)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<