Çankaya Üniversitesi evinde kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü ve sezonun ilk devresinin son haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 74-68 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Taner İbin, Ramazan Sezer Baran
Çankaya Üniversitesi: Zellous 18, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 4, Egbo 16, Harris 18, İdil Türk, Gülse Uğur 16, Melike Yalçınkaya, Nilay Aydoğan 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 18, Hayes 26, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Sarauskaite 10, Feray Dalkılıç 7, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Mısra Albayrak
1. Periyot: 22-24
Devre: 40-36
3. Periyot: 57-49
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Taner İbin, Ramazan Sezer Baran
Çankaya Üniversitesi: Zellous 18, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 4, Egbo 16, Harris 18, İdil Türk, Gülse Uğur 16, Melike Yalçınkaya, Nilay Aydoğan 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 18, Hayes 26, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Sarauskaite 10, Feray Dalkılıç 7, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Mısra Albayrak
1. Periyot: 22-24
Devre: 40-36
3. Periyot: 57-49
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ