Çankaya Üniversitesi evinde kazandı

Çankaya Üniversitesi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 74-68 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çankaya Üniversitesi evinde kazandı
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31 Aralık 2022 15:44
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü ve sezonun ilk devresinin son haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 74-68 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Taner İbin, Ramazan Sezer Baran

Çankaya Üniversitesi: Zellous 18, Gizem Tüzün, Melike Tuğba Oral 4, Egbo 16, Harris 18, İdil Türk, Gülse Uğur 16, Melike Yalçınkaya, Nilay Aydoğan 2

Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 18, Hayes 26, Şuğranur Hatice Sönmez 7, Sarauskaite 10, Feray Dalkılıç 7, Sevgi Tonguç, Zeynep Öykü Kalbisağde, Mısra Albayrak

1. Periyot: 22-24

Devre: 40-36

3. Periyot: 57-49

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