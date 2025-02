Can Uzun'un gol attığı maçta Frankfurt 3 golle galip!

Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt ile Holstein Kiel karşı karşıya geldi.



Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i 3-1'lik skorla mağlup etti.



Frankfurt'un gollerini, Hugo Larsson, Tuta ve Can Uzun kaydederken Holstein Kiel'in tek golü Finn Porath'tan geldi.



Ev sahibi ekipte Hugo Ekitike, 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



CAN UZUN'DAN GOL



Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve 71 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Can Uzun, Frankfurt adına bir gol kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt'un Bundesliga'daki yenilmeme serisi 7 maça çıktı. (4G 3B) Frankfurt Bundesliga'da 42 puanla 4. sırada yer alıyor.