Camavinga için PSG avantajını kullanabilecek mi?

Fransa'nın Rennes kulübünde oynayan 17 yaşındaki Eduardo Camavinga için Real Madrid'in ardından PSG'nin de yakın ilgisi olduğu iddia edildi.Fransız basını, koronavirüs sebebiyle tescil edilen Fransa Ligi'nde transferin ülke içinde açılmasıyla PSG'nin Camavinga için yüksek bonservis bedeli ödemeye hazırlandığını iddia etti. Bir süredir adı Real Madrid ile anılan 17 yaşındaki oyuncu için PSG'nin sıkı pazarlığa oturacağı iddiası ortaya atıldı.Camavinga için 80 milyon euro bonservis bedeli belirlendiği söylenirken PSG'nin Rennes'in ilgisini çekmek için Avrupa'daki transfer döneminin gelmesini beklemek zorunda olmadığı için avantajlı olduğu kaydedildi.Rennes ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan 17 yaşındaki solak ön libero Eduardo Camavinga, bu sezon Rennes formasıyla 36 resmi maça çıkıp 1 gol 2 de asist yaptı.