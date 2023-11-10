Caldwell-Pope'un iki hedefi var: "Yılın Savunmacısı ya da ilk savunma beşi"

Denver Nuggets guardı Kentavious Caldwell-Pope, bu sezon Yılın Savunmacısı ödülünü ya da NBA'in ilk savunma beşine seçilmeyi hedeflediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Caldwell-Pope'un iki hedefi var: 'Yılın Savunmacısı ya da ilk savunma beşi'
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10 Kasım 2023 17:11
Son güncelleme 10 Kasım 2023 17:18
Denver Nuggets guardı Kentavious Caldwell-Pope, bu sezon Yılın Savunmacısı ödülünü ya da NBA'in ilk savunma beşine seçilmeyi hedeflediğini söyledi.

Bu sezon odak noktasını savunmaya kaydırdığını belirten Caldwell-Pope, bu sezon Yılın Savunmacısı ya da NBA'in ilk savunma beşinde yer alma hedefini açık bir şekilde dile getirdi.

"Bu yıl tek bir hedefim var. Ya Yılın Savunmacısı olmak ya da ilk savunma beşine seçilmek. Sınırlarımı zorlamaya devam edeceğim."

Caldwell-Pope bu sezon dokuz maçta 10,2 sayı, 2,1 ribaund ve 1,9 top çalma ortalamaları yakaladı.

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