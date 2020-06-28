çeyrek finalinde, evindeile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 63. dakikada Willian'ın asistinteile geldi. Daha önce FA Cup'ta Chelsea'ye karşı oynadığı 8 maçı da kazanamayan (2 beraberlik, 6 mağlubiyet) Leicester City, rakibine karşı bu şanssızlığını da kıramadı.Leicester City'de milli oyuncumuz, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, 23. dakikada yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.Chelsea, FA Cup'ta Manchester United ve Arsenal'in ardından yarı finale yükselen 3. takım oldu.