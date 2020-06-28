İngiltere'de FA Cup çeyrek finalinde Leicester City, evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan mücadeleyi Chelsea 1-0 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 63. dakikada Willian'ın asistinte Ross Barkley ile geldi. Daha önce FA Cup'ta Chelsea'ye karşı oynadığı 8 maçı da kazanamayan (2 beraberlik, 6 mağlubiyet) Leicester City, rakibine karşı bu şanssızlığını da kıramadı.
Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, 23. dakikada yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
Chelsea, FA Cup'ta Manchester United ve Arsenal'in ardından yarı finale yükselen 3. takım oldu.
Chelsea'ye galibiyeti getiren gol, 63. dakikada Willian'ın asistinte Ross Barkley ile geldi. Daha önce FA Cup'ta Chelsea'ye karşı oynadığı 8 maçı da kazanamayan (2 beraberlik, 6 mağlubiyet) Leicester City, rakibine karşı bu şanssızlığını da kıramadı.
Leicester City'de milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kalırken, 23. dakikada yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
Chelsea, FA Cup'ta Manchester United ve Arsenal'in ardından yarı finale yükselen 3. takım oldu.