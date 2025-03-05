Çağlar Söyüncü: "Fenerbahçe olarak 3 kupaya da talibiz"

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü: 'Fenerbahçe olarak 3 kupaya da talibiz'
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05 Mart 2025 14:14
Son güncelleme 05 Mart 2025 14:26
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda perşembe günü Rangers ile oynayacak olan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.  Çağlar Söyüncü: "Güçlü bir takımla oynayacağız ama biz de çok güçlüyüz. Hocamız maçla ilgili gerekenleri bize anlattı. Son zamanlarda takım halinde iyi işler yapıyoruz. Çok iyi bir çıkışımız var. Taraftarın desteğiyle inşallah iyi bir skor alacağız." dedi.

"SKRINAR'IN GELMESİYLE DAHA İYİ OLDUK"

Çağlar Söyüncü, "Milan Skriniar'ın gelmesiyle daha da iyi bir savunma olduk. Çok iyi bir takım ruhu var. Son 3 maçta ilk yarılarda rakiplere şut şansı vermedik. Bunu stoper olarak değil, takım halinde yapıyoruz. Hep birlikte iyi savunma yapıyoruz, hocamız da bunu istiyor." açıklamasını yaptı.

"OYNAMAYA HAZIRIM"

Başarılı stoper, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Daha fazla oynamaya çalışıyorum. Fenerbahçe'yi ve ülkemizi seviyoruz. Hocamız şans verdiği sürece, oynamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

"3 KUPAYA TALİBİZ"

Söyüncü, "Fenerbahçe olarak 3 kupaya talibiz. Zaten hocamızın kupalarını söylemeye gerek yok. Geldiği günden beri bütün kupaları istediğini söyledi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz, buna gücümüz var ve inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

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