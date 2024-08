Çağdaş Bodrum Spor yeni sezon için hedeflerini açıkladı

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Çağdaş Bodrum Spor Basketbol Takımı, Bitez Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla yeni sezona dair hedeflerini ve vizyonunu paylaştı. Toplantıya, takımın yeni başantrenörü Erhan Ernak, genel menajer Onur Aksoy ve takımın tecrübeli oyuncularından Chris Warren katıldı. Konuşmalarda kulübün sürdürülebilir başarısı, altyapının önemi ve Bodrum'a olan güçlü bağlılık vurgulandı.



Başantrenör Erhan Ernak, kulübün başarısının sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda kulübe kazandırılan gençlerle ve şehre bırakılan kalıcı değerlerle ölçülmesi gerektiğini belirtti. Ernak "Kendi kariyerim boyunca her zaman belirli projeleri tercih ettim ve bu tip organizasyonların içinde yer almaya çalıştım. En kısa görev yaptığım kulüpte bile üç sezon çalıştım. Kulüplerin sürdürülebilirliği, onların başarısının temelidir. Başarı, sadece şampiyonluklarla değil, yetiştirdiğiniz çocuklar, şehre kazandırdığınız değerler ve seyircinin zihninde bıraktığınız güzel anılarla ölçülür. Bodrum'un da bu hedeflere uygun bir vizyonu var. Burada gençliğin ve taraftarların güzel şeyler yaşamayı hak ettiklerini düşündüğüm için bu teklifi düşünmeden kabul ettim" dedi.



GENEL MENAJER AKSOY: MAÇLARI ARTIK EVİMİZDE OYNAYACAĞIZ



Genel Menajer Onur Aksoy, takımın yeniden Bodrum'da oynamaya başlamasının büyük bir heyecan yarattığını belirtti. 'Bizim yerimiz evimiz burası' diyen Aksoy, "Seyircimiz burayı seviyor ve burada bambaşka bir hava yakalıyoruz. Bu yüzden burada olmamız bizi tekrar ilk günkü gibi heyecanlandırıyor. Burayı çok özledik. Bence taraftar da bizi çok özledi" ifadelerini kullandı.



WARREN: BODRUM BENİM EVİM OLDU



Takımın ABD'li guard oyuncusu Chris Warren ise "Bodrum'da geçirdiğim üç sezonda şehre ve taraftarlara olan güçlü bağlılığım oluştu. Bodrum benim için sadece bir yer değil, evim oldu. Burada her şeyden öte, beni her maçta daha da motive eden bir aile buldum. Taraftarlarımızla aramızda kurduğumuz bu manevi bağ, benim için çok değerli" diye konuştu.



"TAKIMIMIZIN BU SEZON DA ŞAMPİYON OLUP SÜPER LİG'DE HAK ETTİĞİ YERİNİ ALMASINI DİLİYORUZ"



Çağdaş Bodrum Basketbol Takımı'nın şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e çıkmasını dilediklerini belirten Bodrum İlçe Spor Müdürü Oktay Dumruk, "Bodrum, 2023-2024 sezonundan önce de büyük başarılar gösteren bir ilçemiz. Birçok branşta faaliyet gösteriyoruz ve bu branşlarda üst düzey liglerde mücadele eden takımlarımız var. Çağdaş Bodrum basketbol takımımızın bu sezon da şampiyon olup Süper Lig'de hak ettiği yerini almasını diliyoruz" dedi.



Çağdaş Bodrum Spor Basketbol Takımı, 13 Eylül'de Ankaragücü ile oynayacağı sezonun ilk karşılaşması öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.





