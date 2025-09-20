Çağatay Cumali Öncü, gümüş madalya aldı

Çekya'da düzenlenen Olimpik Umutlar Yarışları'nda mücadele eden milli kanocu Çağatay Cumali Öncü, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre, Racice kentinde düzenlenen organizasyona 42 ülkeden 743 sporcu katıldı.
Çağatay Cumali, 15 yaş altı K1 1000 metre A finalini ikinci bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
