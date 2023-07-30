Bytyqi Antalyaspor ile anlaşmaya vardı!

Kırmızı-beyazlılar, Yunanistan'da Olympiakos forması giyen Bytyqi ile her konuda anlaşmaya vardı.



Bir yıllığına kiralanması planlanan deneyimli futbolcunun sağlık kontrolleri ve sözleşme işlemleri için Türkiye'ye davet edildiği öğrenildi.



Süper Lig'de 2,5 yıl Konyaspor forması giyen 26 yaşındaki Bytyqi ara transferde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Olympiakos'a gitmişti.



Kosovalı futbolcu geçtiğimiz yıl toplam 26 maça çıktı 1 gol 3 asist kaydetti.



