Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde muhteşem gösteri

Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde Süleyman Atlı, sörf ve cross motor gösterisi yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Buzla kaplı Çıldır Gölü'nde muhteşem gösteri
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07 Şubat 2025 14:29
Son güncelleme 07 Şubat 2025 14:32
Türkiye Snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, buzla kaplı Çıldır Gölü'nde elektronik tahtayla sörf ve metal tekerli cross motorla gösteri yaptı.

Kars ve Ardahan il sınırları içerisinde yer alan, buzla kaplı Çıldır Gölü, kış aylarında birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bölgenin kış güzelliğinin tanıtımı amacıyla Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle çalışma yürütüldü.

Türkiye Snowboard şampiyonu Süleyman Atlı, özel tasarım metal tekerlekli cross motorla gölün kar ve buzlu yüzeyinde sürüş gerçekleştirdi.

Daha sonra 300 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 50 cm kalınlığında kesilen buz havuzunda sıra dışı bir performans sergileyen Atlı, burada elektronik sörf tahtasıyla parkuru başarıyla tamamladı.



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