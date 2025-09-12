12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
4-1
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
2-151'
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
0-089'
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
2-088'
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Levon Aronian'ı mağlup etti

Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'da devam eden 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 8. turunda Levon Aronian'ı yendi.

calendar 12 Eylül 2025 20:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Levon Aronian'ı mağlup etti
Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş, Özbekistan'da devam eden 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 8. turunda Levon Aronian'ı yendi.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinin en yüksek 4. reytingine ulaşmış (2830, Mart 2014) Aronian'ı mağlup etti.

Turnuvada 5 puana ulaşan milli satranççı, bu önemli galibiyetiyle canlı reytingini 2656'ya yükselterek çıkışını sürdürdü.

Organizasyonda dün dünya şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenerek adından söz ettiren Ediz Gürel ise siyah taşlarla oynadığı karşılaşmada Andrey Esipenko ile berabere kaldı.

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası, 15 Eylül'de sona erecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
