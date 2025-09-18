Golden State Warriors, Jonathan Kuminga ile yaşanan sözleşme krizinde hâlâ çözüme ulaşamazken, bu durum veteran oyuncular Jimmy Butler ve Draymond Green'in sabrını zorlamaya başladı.Dubs Talk adlı Warriors podcast'inde Dalton Johnson'ın aktardığına göre, Butler ve Green, Kuminga ile doğrudan iletişim kurarak sürecin netleşmesi için girişimde bulundu. Butler, hatta yönetimle bizzat temasa geçerek görüşmelerin ne aşamada olduğu konusunda bilgi talep etti.Warriors yıldızları için bu krizin sebep olduğu endişe açık bir şekilde görülüyor. Kuminga'nın çözülmemiş sözleşme durumu, hem takım arkadaşları hem de potansiyel serbest oyuncuların önümüzdeki sezon kadronun nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaşamasına yol açtı.Al Horford ve De'Anthony Melton gibi isimlerin şu ana kadar imza atmaması da bu belirsizliğin yarattığı etkilerden biri olarak öne çıkıyor.Tarafların tavırlarında herhangi bir yumuşama görülmüyor. Golden State, Kuminga'nın bir uzatma kontratını kabul etmesini istiyor. Bu, gerektiğinde onun takas edilebilmesini kolaylaştıracak bir hamle olarak değerlendiriliyor.Kuminga ise uzun vadeli planlarda kendisine yer verilmezse serbest oyuncu pazarına açılabileceği bir yolun açık kalmasını istiyor.Warriors, bu süreçte Sacramento Kings ve Phoenix Suns'tan gelen takas tekliflerini yetersiz bularak reddetti. Öte yandan Kuminga da birden fazla teklif geri çevirdi. Bu teklifler arasında bir yıllık 7.9 milyon dolarlık kalifikasyon teklifi, iki yıllık 45 milyon dolarlık uzatma ve üç yıllık 75.2 milyon dolarlık kontrat da bulunuyor.