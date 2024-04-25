Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Boston Celtics forveti Jaylen Brown ile dalga geçti.Heat'in playoff ilk tur serisinin 2. maçında Celtics'i 111-101 mağlup ederek seriyi 1-1 eşitlemesi sonrası, Butler, Celtics yıldızı Brown'ın 2023 Doğu Konferansı Finalleri sırasında Heat'e karşı 3-0 gerideykenifadesini paylaştı.Brown'ın bu açıklaması, Celtics'in seride 0-3 geriden gelip 3-3'e eşitledikten sonra 7. maçta elenmesiyle gerçeğe dönüşmeye çok yaklaşmıştı.Butler, Heat'in Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı play-in turnuvası maçında iç yan bağlarını burktuğu için halen kadro dışında yer alıyor.Miami'ye dönen serinin bir sonraki maçı, Cumartesi gecesi oynanacak.