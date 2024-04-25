Butler, Heat'in seriyi 1-1 eşitlemesi sonrası Brown'ı tiye aldı!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Boston Celtics forveti Jaylen Brown ile dalga geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Butler, Heat'in seriyi 1-1 eşitlemesi sonrası Brown'ı tiye aldı!
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25 Nisan 2024 13:05
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda Boston Celtics forveti Jaylen Brown ile dalga geçti.

Heat'in playoff ilk tur serisinin 2. maçında Celtics'i 111-101 mağlup ederek seriyi 1-1 eşitlemesi sonrası, Butler, Celtics yıldızı Brown'ın 2023 Doğu Konferansı Finalleri sırasında Heat'e karşı 3-0 gerideyken "Dua edin 1 maç kazanmayalım" ifadesini paylaştı.




Brown'ın bu açıklaması, Celtics'in seride 0-3 geriden gelip 3-3'e eşitledikten sonra 7. maçta elenmesiyle gerçeğe dönüşmeye çok yaklaşmıştı.

Butler, Heat'in Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı play-in turnuvası maçında iç yan bağlarını burktuğu için halen kadro dışında yer alıyor.

Miami'ye dönen serinin bir sonraki maçı, Cumartesi gecesi oynanacak.

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