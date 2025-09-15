Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya ve sert tepki!

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
1-1
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
1-0
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
2-0
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
1-1
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
1-2
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
2-1
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
2-1
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
0-4
14 Eylül
Burnley-Liverpool
0-1
14 Eylül
M.City-M. United
3-0
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
1-1
14 Eylül
Levante-Real Betis
2-2
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
2-0
14 Eylül
Barcelona-Valencia
6-0
14 Eylül
Roma-Torino
0-1
14 Eylül
Atalanta-Lecce
4-1
14 Eylül
Pisa-Udinese
0-1
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
1-0
14 Eylül
AC Milan-Bologna
1-0
14 Eylül
Lille-Toulouse
2-1
14 Eylül
Brest-Paris FC
1-2
14 Eylül
Metz-Angers
1-1
14 Eylül
PSG-Lens
2-0
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
1-0
14 Eylül
Rennes-Lyon
3-1
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
1-2
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
0-1
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
1-3
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
2-2
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-3
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-2
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-2
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
2-3
14 Eylül
Anderlecht-Genk
1-1
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
0-3
14 Eylül
Ried-Hartberg
0-2
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
4-1
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
0-1
14 Eylül
Winterthur-Sion
2-3
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
1-2
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
3-1
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
0-2
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
0-2
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
0-1
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
2-0
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
0-0
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
1-0
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
1-0
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
0-2
14 Eylül
Empoli-Spezia
1-1
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
3-1
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
2-4
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
3-3
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
2-3
14 Eylül
Granada-Leganes
0-2
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
1-1
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
0-0
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
1-2
14 Eylül
Chaves-Feirense
1-1
14 Eylül
Viborg-AGF
1-2
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
1-0
14 Eylül
Silkeborg-OB
2-1
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
0-2
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
1-2
14 Eylül
KFUM-Viking
2-2
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
2-1
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
0-3
14 Eylül
Skeid-Moss
1-1
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
0-1
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
4-1
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
2-0
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
1-2
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
2-2
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
3-2
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
0-1
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
1-2
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
2-0
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
1-3
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
1-1
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
1-1
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
1-1
14 Eylül
Juventude-Flamengo
0-2
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
1-0
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya ve sert tepki!

Dünya Boks Şampiyonası 51 kilo finalinde Kazak rakibine hakem kararıyla mağlup olan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalyada kaldı. Mücadele sonrası konuşan milli boksör, "Hakemlere rağmen risk alıp maç yapıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

calendar 15 Eylül 2025 00:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya ve sert tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı.
 
Liverpool şehrindeki M&S Bank Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Buse Naz, finalde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Kazak sporcu Alua Balkibekova ile karşılaştı.
 
Özellikle ikinci rauntta etkili yumruklar atmasına rağmen masa hakemlerinden istediği puanı alamayan Buse Naz Çakıroğlu, maçı 5-0 kaybederek gümüş madalyada kaldı.
 
Karşılaşmanın ardından Türk teknik heyeti ve federasyon yetkilileri, hakemlere büyük tepki gösterdi.
 
Buse Naz Çakıroğlu, aldığı bu gümüş madalyayla dünya şampiyonalarındaki madalya sayısını 4'e yükseltmiş oldu. Başarılı sporcunun 1 altın, 3 gümüş madalyası bulunuyor.
 
Türkiye ise organizasyonu kadınlarda 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.
 
Buse Naz Çakıroğlu: "Hakemlere rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz"
 
Müsabakadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, şunları kaydetti:
 
"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan beri bugün için çalışıyoruz. Yaklaşık 10-11 aydır kamptayız. Gerçekten belirsizlikler içerisinde, kenarda oturan ve duygusal kararlar veren 5 hakeme rağmen risk alıp maç yapmaya çalışıyoruz. Sonuç böyle oldu, problem yok."
 
Hedefinin daha yüksek olduğunu ve 2028'deki olimpiyatta altın madalya kazanmak istediğini dile getiren Buse Naz, "Bazen birinci olacağız, bazen madalya kazanamayacağız. Bugün böyle bir sonuç oldu, yapacak bir şey yok. Dinlenip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kimse yenilgiyi kabul etmez. Elimden geleni yaptım, en azından bu yüzden mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.
 
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.