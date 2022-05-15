Bursaspor tarihinde ilk kez: üçüncü kademe

Spor Toto 1. Lig'de bitime bir hafta kala küme düşen dört takım da kesinleşti.



Balıkesirspor'un ardından Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor da 2. Lig'e düştü. Bursaspor bu sonucun ardından tarihinde bir ilki yaşadı.



1963'te kurulan Bursaspor gelecek sezon tarihinde ilk kez üçüncü kademede mücadele edecek.



Süper Lig'de 50, 1. Lig'de 8 sezon



Kurulduktan sonra 1963-1967 yılları arasına ikinci kümede mücadele eden Bursaspor'un Süper Lig'deki macerası 1967-68 sezonunda başladı.



Birinci kademeye yükseldikten sonra 38 sezon aralıksız burada mücadele veren Bursaspor, 2003-04 sezonunda Gheorghe Hagi yönetiminde 1. Lig'e düşmüştü. Yeşil-beyazlılar tarihinde ilk kez o sezon küme düştü.



1. Lig'de geçirdiği iki sezonun ardından 2006-07 sezonuyla birlikte Süper Lig'e geri dönen Timsah, 2009-10 sezonunda şampiyon olmuş ve Türkiye'nin şampiyonluk yaşayan beşinci takımı unvanını almıştı.



2018-19 sezonunda Süper Lig'den düşen Bursaspor son üç sezondur 1. Lig'de mücadele ediyordu.



Bu sezon 1. Lig'e veda eden Bursaspor tarihinde ilk kez üçüncü kademeye düştü. Bursaspor kurulduğundan bu yana 50 sezon Süper Lig, 8 sezon ise 1. Lig'de mücadele etmişti.





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