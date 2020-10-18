Bursaspor geç açıldı, tam açıldı

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesinde Buraspor ile Balıkesirspor, Bursa Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-1 sona erdi.



Mücadelede Bursaspor'un golleri 13 ve 90+5. dakikalarda Ali Akman ve 90+3'te Batuhan Kor'dan geldi. Balıkesirspor'un golü 32. dakikada Foxi Kethevoama'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Bursaspor puanını 7'ye yükseltti. Balıkesirspor ise 6 puanda kaldı.



Bursaspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Menemen Belediyespor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise aynı haftada sahasında Boluspor ile karşılaşacak.



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ogün Kamacı



Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 46 Ramazan Keskin), Recep Aydın (Dk. 82 Batuhan Kör), Burak Kapacak (Dk. 90 Furkan Emre Ünver), Ali Akman



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, Cumali Bişi, İsmail Yüksek (Dk. 87 Kağan Kayalı), Otoo, Kethevoama (Dk. 86 Celal Emir Dede), Ezeh (Dk. 46 Bilalli), Mrsic (Dk. 65 Serdar Güncü)



Goller: Dk. 12, Dk. 90+5 Ali Akman, Dk. 90+4 Batuhan Kör (Bursaspor), Dk. 32 Kethevoama (Balıkesirspor)



Sarı kartlar: Dk. 29 Burak Kapacak, Dk. 65 Cüneyt Köz, Dk. 86 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 17 Cumali Bişi, Dk. 77 Batuhan İşçiler, Dk. 79 Otoo (Balıkesirspor)



